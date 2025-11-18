اختتام بطولة الجمهورية التمهيدية للشطرنج في حمص

الفسيفساء السورية.. موروث حيّ ينطق جمالاً في المتحف الوطني بدمشق
افتتاح مدرسة دوير الشيخ سعد في طرطوس بعد تأهيلها بدعم من اليونيسيف
إدلب تستضيف للمرة الأولى اختبارات بدنية لحكام حلب وإدلب وحماة بكرة القدم
آثار الدمار جراء الانفجار الذي وقع في صوامع السبينة بريف دمشق
مزاد علني على سيارات النظام البائد دعماً لصندوق التنمية السوري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى