اختتام بطولة الجمهورية التمهيدية للشطرنج في حمص
وصول ناقلة نفط سعودية لميناء بانياس ضمن المنحة المقدمة لدعم الطاقة في سوريا
صحة درعا تكثّف إجراءاتها لمتابعة حالات يشتبه بإصابتها بالتهاب الكبد الوبائي في الريف الشرقي
وفد أممي يطّلع على مطمر النفايات في تل الضمان بريف حلب الجنوبي
مجلس مدينة درعا يواصل إزالة رموز النظام البائد ويغلق المحال التجارية المخالفة
البوكمال في دير الزور على طريق التعافي عودة الأهالي بعد تحسن الخدمات
استمرار أعمال تأهيل محطة الصرف الصحي في الحولة بريف حمص
مخبر الصحة العامة في اللاذقية صمام الأمان لضمان سلامة المواطنين
