افتتاح عشر مدارس في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب بعد إعادة تأهيلها

توافد كبير للأهالي يزيّن بوابات معرض دمشق الدولي
الجيش العربي السوري يؤمن خروج عدد من الأهالي ممن كان يتخذهم تنظيم قسد كدروع بشرية
قافلة مساعدات محملة بالمواد الغذائية والطبية واللوجستية في طريقها إلى منطقة عين العرب
معرض للحرف اليدوية في بيت التراث السوري بقلعة دمشق
مشاهد من فعاليات المعرض العسكري للثورة السورية في مدينة المعارض بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى