الداخلية السورية: وحدات الأمن الداخلي عززت انتشارها في أحياء حلب التي اعتدت عليها قسد

دمشق-سانا

أكدت وزارة الداخلية ارتقاء طفل ووالدته، وإصابة خمسة عشر شخصاً آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، جرّاء القصف العشوائي وعمليات القنص التي ارتكبتها “قسد” في مناطق مأهولة بالسكان في مدينة حلب اليوم.

وذكرت الوزارة ي بيان نشرته في قناتها عبر التلغرام، أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيي الرازي والجامعة في حلب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تعرّض مستشفى الرازي للقصف المتعمّد أثناء وصول المصابين، وما زال الطاقم الطبي يقدّم العلاج الفوري وسط جهود مضاعفة.

وأوضحت الوزارة أن وحدات الأمن الداخلي عززت انتشارها في الأحياء المتأثرة، لتأمين المدنيين وحمايتهم من المخاطر، وإبعاد الأهالي عن مناطق القصف.

وكانت أحياء عدة في مدينة حلب شهدت اليوم اعتداءات من قبل قسد بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة، وعملت قوى الأمن الداخلي على إخلاء المدنيين وتأمين سلامتهم بعد تلك الاعتداءات.