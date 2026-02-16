مسؤول في وزارة الثقافة القطرية يتحدث لـ سانا حول المعرض:”نسخة استثنائية والحضور فاق التوقعات

افتتاح ناحية أرواد في جزيرة أرواد بهدف تعزيز الأمن وضمان استقرار المنطقة
فرق الدفاع المدني تعمل على إزالة الثلوج المتراكمة على طريق حلب – غازي عنتاب
“وجهتك الأكاديمية” فعالية في طرطوس لمساعدة الطلاب على اختيار كلياتهم
الشيخ ليث البلعوس ومدير الأمن في السويداء سليمان عبد الباقي يزوران جبل السماق
تصريح وزيرالخارجية الفرنسي للصحفيين عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بدمشق
