تدفق غزير للمياه من جوف الأرض في منطقة نبع الفوارة بقرية العنازة التابعة لريف بانياس

وقفة احتجاجية في القنيطرة تنديداً بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
معسكر تدريبي لمنتخب المبارزة بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق استعداداً لدورة التضامن الإسلامي
مشافي قطاع غزة تواصل تقديم الخدمات لمبتوري الأطراف وتأهيلهم
مدارس سوريا تفتح أبوابها لـ 4 ملايين طالب وطالبة في أول عام دراسي بعد التحرير
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم برفع سواتر ترابية بقرية العدنانية في ريف القنيطرة الأوسط
