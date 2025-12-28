جلسة حوارية مفتوحة لتعزيز المشاركة المجتمعية في معرة النعمان بإدلب

“أيادٍ سورية” بازار خيري لدعم المشاريع متناهية الصغر وتسويق المنتجات اليدوية في دمشق
اختتام الترشح لعضوية الهيئات الناخبة لمجلس الشعب السوري في دمشق
نادي الفروسية في حماة يكرم فرسانه الفائزين في مسابقات القفز على الحواجز الأخيرة
مديرية الرياضة والشباب في طرطوس تنظم مهرجان “التحرير الأول”
المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام تواصل تقديم خدماتها لجميع الإعلاميين في داخل سوريا وللوفود الصحفية الخارجية
