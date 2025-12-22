انطلاق فعاليات معرض الملابس السوري التخصصي التصديري “موتكس خان الحرير” على أرض مدينة المعارض

ريستال ميلادي في كنيسة مار يعقوب البرادعي للسريان الأرثوذكس بمدينة جرمانا في ريف دمشق
تخفيفاً للازدحام.. مراكز جديدة للتسجيل على امتحانات الشهادتين في حلب
مستويات مهارية واعدة في بطولة دمشق للأشبال والناشئين بكرة القدم
حملة “رنكوس بتستاهل” في ريف دمشق، انطلاقة جديدة نحو مستقبل يكرّس الجهود لإعادة الإعمار
كلمة وزير الإعلام حمزة المصطفى بعد تسلم سوريا رئاسة الدورة الـ55 لمجلس وزراء الإعلام العرب
