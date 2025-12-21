أحد جرحى الثورة يتحدث لـ سانا عن قيمة المشاركة في حملة “حلب ست الكل”

وزير الدفاع : السوريون قادرون على بناء صناعات عسكرية بأياد محلية
بعد تدميره من قبل النظام البائد.. وضع اللمسات الأخيرة في أعمال ترميم المسجد الأموي بحلب استعداداً لافتتاحه أمام المصلين
حملة “أهل العز لا ينسون” في ريف حلب الجنوبي.. رسالة عطاء ومحبة وبناء
“أنا عربي حر” عرض مسرحي في دار الأوبرا بدمشق
حماة تحتفل بمرور عام على التحرير.. تصوير جوي يوثق حشود الأهالي في ساحة العاصي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى