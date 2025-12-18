اكتمال التجهيزات في مجمع الشهباء الرياضي لإطلاق حملة “حلب ست الكل” المجتمعية
وزير الدفاع يطلق حملة تشجير واسعة في سوريا بدءاً من منطقة كبينة بريف اللاذقية
“نخب البناء ودورها في حفظ البلاد ونهضتها”.. محاضرة في مدرج كلية التربية الثالثة بدرعا
أعمال صيانة شاملة لشبكتي الهاتف والإنترنت في عدد من أحياء حمص
حملة أربعاء الرستن تطلق مشروعاً لتزفيت الطرقات الرئيسية والفرعية في المدينة
من نزوح متكرر إلى عودة موجعة.. مدرس يتحدث عن احتياجات بلدة الزربة المدمرة في ريف حلب
آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل غرب قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي
حفل لتكريم ودمج الأطفال ذوي الإعاقة ضمن نشاطات متنوعة في المركز الثقافي بالقنيطرة
