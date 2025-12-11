فعاليات ثقافية متنوعة في مهرجان منبج الثقافي بريف حلب
جلسة موسعة بين تجار وصناعيي حماة مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك
عدسة سانا توثق غرق خيام النازحين في قطاع غزة وتفاقم معاناتهم جراء الأمطار الغزيرة
احتفال طلاب القنيطرة بذكرى النصر والتحرير في كلية التربية الرابعة
خبراء في العلاقات الدولية يشرحون ما الذي ينتظر سوريا بعد إلغاء قانون قيصر
افتتاح فرع لمديرية الأحوال المدنية في منطقة الحمدانية بحلب
غرفتا الصناعة والتجارة في دمشق وريفها: إلغاء عقوبات قيصر يمهد الطريق لنهضة تجارية وصناعية
عدسة سانا ترصد نبض أهالي إدلب بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر
Sign in to your account
تذكرني