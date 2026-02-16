فريق التقصي الوبائي في طرطوس يكشف عن حالات التهاب كبد بريف بانياس

ضمن زيارة رسمية إلى تركيا… وزير الصحة الدكتور مصعب العلي يوقّع اتفاقية تعاون مع نظيره التركي لتطوير القطاع الصحي في سوريا
وصول الرئيس أحمد الشرع برفقة وزير الخارجية والمغتربين للقاء الجالية السورية في واشنطن
ورشة عمل في حلب تبحث آليات حماية المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية
لقاء الرئيس أحمد الشرع مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية
حملة للتبرع بالدم في حمص دعماً للمراكز الطبية في حلب
