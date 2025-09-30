مشاركة كبيرة في ماراثون طرطوس احتفاء بيوم السياحة العالمي

الشيخ ليث البلعوس ومدير الأمن بالسويداء سليمان عبد الباقي يشاركان في حملة الوفاء لإدلب
مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء يستعرض الخطط المستقبلية لتلبية الطلب على الطاقة
إعادة تأهيل ثلاثة مدارس في معرشورين بريف إدلب وافتتاح واحدة لاستقبال التلاميذ
وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ حلب يبحثان مع رجال أعمال أتراك زيادة التعاون الاقتصادي
التمثيل النسائي الفعّال… محور لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع الحركة السياسي
