كاميرا سانا ترصد حركة السوق وأسعار السلع والمواد الغذائية في القنيطرة

حملة لتنظيف المسجد العمري وساحة 18 آذار في درعا بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
سوريا تشارك في أعمال الدورة الـ 49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
مشاهد تظهر حجم الدمار الذي لحق بجامع الدالاتي في منطقة المليحة بريف دمشق
من البيوت المحمية إلى الأراضي المكشوفة.. رحلة شتول الخضار الهجينة في جمعية أكاديا بريف إدلب
إفطار جماعي في مدينة دوما بريف دمشق لنحو 800 صائم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى