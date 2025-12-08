تكبيرات النصر في مسجد المنصور بطرطوس قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

كلمة وزير السياحة السيد مازن الصالحاني خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
انعقاد المنتدى السوري الفرنسي في فندق إيبلا الشام بريف دمشق
وزير الداخلية يبحث مع محافظ حلب وعدد من كبار ضباط الشرطة إجراءات تعزيز الاستقرار في المدينة
وزارة السياحة تستكمل تجهيزات جناحها اللوجستية استعداداً لمعرض دمشق الدولي.
مد قميص إسفلتي على طريق إدلب – معرة مصرين
