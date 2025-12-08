تكبيرات النصر في مسجد العلامة محمد الحامد في حماة قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
تكبيرات النصر في مسجد زيد بن حارثة في إدلب قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
تكبيرات النصر في مسجد الإمام الشافعي بدمشق قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
تكبيرات النصر في مسجد المنصور بطرطوس قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
تكبيرات النصر في مساجد اللاذقية قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
تكبيرات النصر في جامع سيدنا خالد بن الوليد في حمص قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
احتفالية لأبناء الجالية السورية شمال الراين غرب ألمانيا بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
احتفالية شعبية لأهالي بانياس بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
