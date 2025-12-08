احتفال أهالي درعا ضمن مهرجان النصر على مدرج بصرى الشام الأثري

ندوة حوارية في اللاذقية حول الهوية الثقافية والمجتمعية ودورها في مستقبل سوريا
ركن الأطفال في جناح وزارة الثقافة بمعرض دمشق الدولي ينبض بالحياة
بهمة أهلها وأيادي مزارعيها.. غوطة دمشق تزهر من جديد
إدارة الأمن العام تفتتح قسماً لها في مدينة بصرى الشام بريف درعا
أفواج الهندسة في وزارة الدفاع تواصل العمل على إزالة الألغام في جبل التركمان بريف اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى