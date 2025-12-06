كفيف يلقي قصيدة “ردع العدوان” خلال جولة وزراء وشخصيات رسمية في معرض النصر بإدلب

برنامج تدريبي يعزز المهارات العلمية والعملية للأطباء البيطريين في إدلب
السوريون يودعون المعرض ويحلمون بالغد
طفل من بلدة معرة مصرين بريف إدلب يتوج بطلاً للجمهورية في رياضة الكيك بوكسينغ
محافظ حلب يطمئن على أوضاع المصابين جراء قصف قوات قسد لعدد من الأحياء السكنية في المدينة
أجواء تنافسية في السباق الدوري السادس للخيول العربية الأصيلة
