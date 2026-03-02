استمرار أعمال تأهيل جسر الرشيد على نهر الفرات في مدينة الرقة

فعالية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي على مدرج بصرى الشام الأثري في درعا
المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة لـ سانا: حول حملة السويداء منا وفينا
استمرار عمليات إخماد الحرائق المندلعة في غابات ريف اللاذقية الشمالي
مشاهد من لقاء الرئيس أحمد الشرع مع وفد مجلس الأمن الدولي في قصر الشعب بدمشق
ترميم جسر يربط 10 قرى في جبل التركمان بريف اللاذقية
