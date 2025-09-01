القيشاني في معرض دمشق الدولي.. تحف فنية تفيض بالإبداع

الأمم المتحدة تشارك بجناح متميز في معرض دمشق الدولي
كلمة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع خلال تهنئة عيد الفطر في قصر الشعب بدمشق
بعد تحريات مكثفة.. إدارة الأمن العام تتمكن من تحرير مواطن اختطفته عصابة تمتهن أعمال الخطف والسلب في مدينة حلب
وزراء وممثلون عن البعثات الدبلوماسية وعن مؤسسات إعلامية بحفل الانطلاقة الجديدة لـ سانا
كلمة وزير العدل السيد مظهر الويس خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
