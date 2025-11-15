افتتاح عدد من الشعب والأقسام الطبية في مستشفى إدلب الجامعي
الجهاز المركزي للرقابة المالية يجري اختبار مسابقة مفتش معاون في كلية الاقتصاد بدمشق
فعالية “يوم حوار مع المجتمع المدني السوري” بالتعاون بين الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي
تكريم الفائزين بروايات الحرب والسجون في احتفالية دار توتول 2025 بدمشق
صناعة الموبيليا في بلدة سقبا بريف دمشق تزدهر من جديد
آثار الدمار نتيجة الانفجار الذي وقع في حي المزة بدمشق
وقفة بمنبج نظمها أهالي بلدة الشيوخ بريف حلب للمطالبة بالعودة لمناطقهم ورفضاً لمشاريع التقسيم
وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري يؤم المصلين في ساحة الجندي المجهول بدمشق
