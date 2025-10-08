الإفراج عن 35 محتجزاً في السويداء في خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة

خطة أمنية متكاملة لتأمين زوار معرض دمشق الدولي
خلال مشاركتها في معرض دمشق الدولي.. شركة سعودية تعلن بدء أعمالها في سوريا
حوار وزير الخارجية والمغتربين مع الإعلامي عمار تقي حول مستقبل سوريا
الوزير الشيباني في حوار مع شبكة “CNN”: موقفنا من غزة هو موقف جميع الدول
انتشار قوات الأمن الداخلي في قرى ريف السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحماية الأهال
