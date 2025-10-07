لقاء ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع لجان القرى في الغاب لبحث الملف الإحصائي الجديد
مشروعات مبتكرة لتطوير النقل في سوريا ضمن منتدى ريادة الأعمال MOVE
غزة بعد عامين من الإبادة جرحٌ مفتوح وصرخة إنسانية لا تُسمع
منتدى ريادة الأعمال في رقميات النقل، فرصة لتعزيز الابتكار وبناء شراكات استراتيجية
إعادة ترميم مسجد الروضة في ريف إدلب بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء قصف النظام البائد
حفل تخريج 90 طالباً وطالبة من المعهد التقاني الطبي في حماة
ندوة للإعلاميين تنظمها وزارة الصحة في مقر الأكاديمية السورية للتدريب والاستشارات
إعادة افتتاح المجمع القضائي في دوما بريف دمشق، ثمرة للتعاون بين مجلس المدينة والمجتمع المحلي
