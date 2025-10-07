إعادة ترميم مسجد الروضة في ريف إدلب بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء قصف النظام البائد
حفل تخريج 90 طالباً وطالبة من المعهد التقاني الطبي في حماة
ندوة للإعلاميين تنظمها وزارة الصحة في مقر الأكاديمية السورية للتدريب والاستشارات
إعادة افتتاح المجمع القضائي في دوما بريف دمشق، ثمرة للتعاون بين مجلس المدينة والمجتمع المحلي
استمرار أعمال الصيانة والتزفيت في مدخل مدينة حلب الغربي
عودة الأمل لطلاب 11 مدرسة بالغوطة الشرقية بعد إعادة ترميمها وتأهيلها
عضو اللجنة الرئاسية لشؤون السياسات الاجتماعية التركية إبراهيم ألتان يزور مدينة بصرى
بين أحجار القلاع وأصوات النواعير.. مدينة حماة تزهو بإرثها القديم
