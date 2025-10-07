إعادة ترميم مسجد الروضة في ريف إدلب بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء قصف النظام البائد

معرض الصناعات التجميلية بدمشق يؤكد قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الخارجية
جلسة تشاورية للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع فعاليات شعبية واقتصادية وأكاديمية ودينية بحمص
لقطات من مشفى بانياس الوطني بعد التخريب الذي طاله جراء ممارسات فلول النظام البائد يوم أمس
جناح الخيول العربية الأصيلة.. نقطة جذب للزوار في معرض دمشق الدولي
احتفالية جماهيرية في حي الشيخ ضاهر باللاذقية تأكيداً على التمسك بالوحدة الوطنية
