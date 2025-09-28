استمرار العمل لإعادة تأهيل خط التوتر 66 الواصل بين محطتي كهرباء درعا والعجمي
مشاركة كبيرة وأجواء حماسية في ماراثون اللاذقية احتفاء بيوم السياحة العالمي
افتتاح معرض “سيريا بيلد” الدولي للبناء رسمياً في مدينة المعارض بريف دمشق
افتتاح قلعة حلب في اليوم العالمي للسياحة
اتصالات سوريا توقع عقود شراكات استراتيجية لتوسيع الإنترنت الضوئي في إدلب
مشاهد من حفل افتتاح قلعة حلب بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة
الشيخ ليث البلعوس ومدير الأمن في السويداء سليمان عبد الباقي يزوران جبل السماق
وزير الثقافة: ثقافتنا الأصيلة عصيّة على الطمس، وافتتاح قلعة حلب إشارة إلى التعافي
