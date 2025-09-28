استمرار العمل لإعادة تأهيل خط التوتر 66 الواصل بين محطتي كهرباء درعا والعجمي

شركات أردنية تستكشف السوق السورية في معرض دمشق الدولي
حملة “دير العز”.. قلوب السوريين تنبض بتضامن ليس له حدود.
جولة لمحافظ اللاذقية السيد محمد عثمان على بعض دوريات الأمن المنتشرة في المدينة
جهود كبيرة يبذلها عمال معمل غاز الراموسة في حلب لاستمرار تأمين حاجة المواطنين من الغاز المنزلي
نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان يبحث مع تجار وصناعيي حلب تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة المحلية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى