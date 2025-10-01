منظمة التنمية السورية توزع سللاً غذائية على المقيمين في مراكز الإيواء بريف درعا

وزير التعليم العالي الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ يتحدث لـ سانا حول واقع الجامعات السورية
انتهاء التحضيرات قبل انطلاق حملة “ريفنا بيستاهل” في مدينة المعارض بريف دمشق
مشروع لترميم 160 منزلاً في مدينة كفرنبل بريف إدلب
سوق الجزماتية في حي الميدان الدمشقي.. إقبال ملحوظ على شراء الحلويات مع انخفاض أسعارها مقارنة بالسنوات الماضية
تنظيم 23 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات خدمية وتجارية في درعا
