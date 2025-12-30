مشاركون في حفل إطلاق العملة الجديدة: خطوة مهمة للاستقرار النقدي في سوريا

مجلس مدينة حلب يبدأ أعمال إزالة مكب نفايات في منطقة الشيخ سعيد
ناقلة نفط تصل ميناء بانياس ضمن المنحة السعودية لدعم قطاع الطاقة في سوريا
ورشة عمل حول استعادة قيمة سلسلة إنتاج زيت الزيتون السوري
محافظ حلب يطمئن على أوضاع المصابين جراء قصف قوات قسد لعدد من الأحياء السكنية في المدينة
الطاقم الطبي في مشفى المجتهد بدمشق يقدم الرعاية الطبية للمواطنين الذين أصيبوا جراء الاعتداء الإرهابي على كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة
