استقبال صناع المحتوى السوريين والعرب المشاركين في مؤتمر “سكريبت” في حلب

تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة للمراجعين في فرع التأمينات الاجتماعية بريف دمشق
باخرة محملة بـ 100 ألف طن من النفط الخام وصلت إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس
إعادة تأهيل مدارس حمص انتصار العلم على ركام الدمار
استئناف عمليات توثيق عقود نقل الملكية العقارية في كل المحافظات
نحو اقتصاد قوي وصاعد كانت ورشة مبادئ الاقتصاد ضمن مؤتمر الحوار الوطني السوري
