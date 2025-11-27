اجتماع محافظ اللاذقية مع وجهاء ولجان الأحياء لتعزيز السلم الأهلي

تحديات كثيرة يواجهها عناصر الدفاع المدني أثناء عملهم على إخماد الحرائق في ريف اللاذقية
“شهداء الفرات” ماراثون للسباحة بمشاركة كبيرة من جميع الفئات
وسط انتشار أمني مكثف.. عودة الهدوء إلى حمص مع تمديد حظر التجوال في عدد من أحياء المدينة
قراءة قانونية في انتخابات مجلس الشعب.. آراء من داخل نقابة المحامين
فحص شامل ودقيق للمواد الغذائية وغير الغذائية في مخبر مديرية التجارة الداخلية بدمشق
