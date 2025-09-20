وزير الأوقاف يطلع على واقع العمل الديني والتربوي في منطقة عفرين بريف حلب
غياب الكهرباء والمياه وتضرر البنية التحتية يؤخر عودة الحياة إلى مخيم اليرموك
الهلال الأحمر يوزع 4000 سلة صحية في مراكز الإيواء المؤقتة بدرعا
فرحة أبناء الجالية السورية برفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن
وزير الخارجية يرفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن
تكريم منظمات وجمعيات إنسانية عاملة بالشمال السوري تقديراً لجهودها خلال الثورة المباركة
أمسية دينية على هامش فعاليات المعرض الأول للسيرة النبوية في اللاذقية
عودة مخفر كنسبا في منطقة الحفة باللاذقية لتعزيز الأمن والاستقرار
