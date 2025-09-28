افتتاح ثلاث مدارس بعد ترميمها في ريف اللاذقية الشمالي
معاناة أهالي القصير العائدين من مخيمات الشمال جراء الدمار الذي لحق بمنازلهم
لقاء ثقافي في باريس حول دور الجالية في دعم جهود إعادة البناء والإعمار
اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق تستقبل طلبات الترشح لعضوية المجلس
جامعة دمشق تفتتح معرض الابتكار والتطوير 2025
مشاركة شركات وزارة الأشغال العامة والإسكان في معرض“سيريا بيلد” للبناء
جولة لوزير الزراعة ومحافظ حماة على مركز الأعداء الحيوية في ريف المحافظة
جولة ميدانية على أفران دمشق لمتابعة واقع إنتاج وتوزيع الخبز
