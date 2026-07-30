افتتاح مقر جديد لفرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في طرطوس لتطوير العمل الرقابي

طرطوس-سانا



افتتحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، اليوم الخميس، المقر الجديد لفرعها في محافظة طرطوس، بهدف ضبط عمل المؤسسات الحكومية ضمن مسار يعزز الشفافية والنزاهة.



حضر الافتتاح رئيس الهيئة عامر علي، ومحافظ طرطوس أحمد الشامي، حيث جرى التأكيد على متابعة قضايا المواطنين بكل شفافية، وتطوير آليات العمل الرقابي.



وفي تصريح لـ سانا، أوضح هشام الخطيب مسؤول العلاقات العامة في الهيئة أن الخطة الاستراتيجية المعتمدة تقضي بافتتاح أفرع في جميع المحافظات لمراقبة عمل المؤسسات الحكومية على أرض الواقع، وتقويم حالات الخلل إن وجدت، مبيناً أن الهيئة تعمل على محورين أساسيين يشمل الأول مكافحة الفساد عبر خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، فيما يركز الثاني على تعزيز النزاهة والشفافية في سير العمل.

من جهته، بيّن رئيس فرع الهيئة في طرطوس خالد صليبي أن آلية العمل في الفرع الجديد تعتمد على تطبيق نظام التحول الرقمي للمعاملات، ما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، وحفظ معاملاتهم بشكل رقمي، إضافة إلى متابعتها مباشرة عبر المنصة الإلكترونية من لحظة تسجيلها وصولاً إلى معالجتها، لافتاً إلى أن الانطلاقة الجديدة ستشهد تطوراً ملحوظاً في معالجة قضايا المواطنين، وتعزيز العمل الرقابي.



ويأتي افتتاح فرع الهيئة الجديد في طرطوس ضمن خطة عمل الهيئة المركزية لتطوير العمل المؤسساتي، وتعزيز الحضور الرقابي، وضمان سير العمل بنزاهة وشفافية، ومتابعة قضايا المواطنين.