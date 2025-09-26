متبرعة تتحدث لمراسل سانا حول حملة الوفاء لإدلب

مشاهد للمنزل الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي
بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال الترميم.. إقامة أول صلاة تراويح في الجامع الأموي الكبير بحلب
سانا تستطلع آراء عدد من الصناعيين المشاركين في معرض بيلدكس حول أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة UCC الدولية
وزير الثقافة يبحث مع محافظ حماة الواقع الثقافي في المحافظة
انطلاق التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي في دار الأوبرا بدمشق
