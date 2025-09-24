فرق الدفاع المدني تواصل مكافحة الحرائق في ريف اللاذقية

فعاليات متنوعة في اليوم الثاني من مهرجان “ربيع حماة”
حجاج حمص يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظ دمشق يتفقدان كنيسة مار إلياس بدمشق عقب الهجوم الإرهابي
انتشار قوى الأمن الداخلي في محيط بلدة تعارة بريف السويداء استجابةً للتطورات الأمنية الأ
المركز الطبي التابع لجمعية حي الأقصاب الخيرية بدمشق يتسلّم عدداً من أجهزة غسيل الكلية
