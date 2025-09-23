من هو الرجل الذي قبل الرئيس أحمد الشرع رأسه في نيويورك؟

مشاهد لوصول قافلة المساعدات الإغاثية إلى جسر بلدة نامر بريف درعا
اختتام مهرجان “صيف الشام للتسوق” في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق
سفير إيطاليا بدمشق ووفد من منظمة الصحة العالمية يطلعون على واقع مخيمات النزوح بالشمال السوري
إقامة السباق الأول للخيول العربية الأصيلة في نادي الفروسية بمدينة حماة
أجواء العيد في حي الميدان الدمشقي.. حلويات العيد بأسعار مناسبة
