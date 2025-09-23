دعماً لحملة الوفاء لإدلب سوريون ينظمون حملة لجمع التبرعات في العاصمة النمساوية فيينا

السفير التركي في دمشق: “ريفنا بيستاهل” فرصة لإعادة بناء ما دمره النظام البائد
حملة “النظافة ثقافة” تبدأ في اللاذقية بحضور المحافظ محمد عثمان ومشاركة عدد من الفرق الت
وجهتك الأكاديمية.. ملتقى في جامعة حماة لمساعدة الطلاب على اختيار كلياتهم الجامعية
انتشار قوات الأمن الداخلي في قرى ريف السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحماية الأهال
معرض الصناعات التجميلية بدمشق يؤكد قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الخارجية
