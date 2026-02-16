مشفى حلب الجامعي يضع جهاز تصوير طبقي محوري بالخدمة لتعزيز قدراته التشخيصية

ما هي انطباعات أهالي دمشق عن نتائج انتخابات مجلس الشعب؟
مؤتمر “عام على التحرير.. أفق وتحديات” يختتم أعماله بحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى
المفتي العام لسوريا: أهمية الاستمرار ببناء الدولة والتعاون والتعاضد والتراحم فيما بيننا
جولة لوزير الطوارئ ومحافظ إدلب على المخيمات المتضررة جراء السيول في منطقة خربة الجوز
عناوين تصدرت المشهد في معرض دمشق الدولي للكتاب وخطفت أنظار الزائرين
