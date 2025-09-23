خطوات طموحة لرياضة القنيطرة نحو المنافسة وتحقيق الإنجازات

جهود كبيرة يبذلها عمال معمل غاز الراموسة في حلب لاستمرار تأمين حاجة المواطنين من الغاز المنزلي
رئيس مجلس محافظة حلب يبحث مع أعضاء مجلس مدينة منبج الواقع الخدمي في المنطقة بعد التحرير
طالبة من مدينة الدانا في إدلب تحصل على العلامة التامة في الثانوية العامة
رجل أعمال يتبرع بـ 700 ألف دولار أمريكي لصالح حملة باب الخير لأهل الخير
“الوفاء لكفروما أم الشهداء”، حملة شعبية لتحسين واقع الخدمات الأساسية في البلدة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى