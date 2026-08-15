فعاليات تراثية وثقافية وترفيهية في مهرجان يبرود السنوي الثاني

الفرقة السيمفونية الوطنية السورية تضيء مسرح الأوبرا بأمسية من روائع الموسيقى العالمية
قافلة مساعدات لوجستية وغذائية تدخل إلى مدينة عين العرب بريف حلب
عمليات جراحية وتدريبات للكوادر الطبية ضمن حملة “استعادة الأمل” في حمص
قلعة حلب.. تحفة معمارية نادرة ومعلم سياحي يروي قصصاً عمرها آلاف السنين
تحسين الواقع الخدمي في مدينة داعل بريف درعا عبر مشروع جديد للصرف الصحي
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