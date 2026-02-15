حرس الحدود يحبط عملية تهريب مخدرات عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة الزبداني بريف دمشق

افتتاح فرن النصر في مدينة سراقب بريف إدلب بعد إعادة تأهيله
المؤسسة العامة للكهرباء توقّع اتفاقية لشراء 100 ميغا واط شمسية مع شركة STE التركية
تصريح الإعلامي موسى العمر لمراسل سانا حول حملة الوفاء لإدلب
بدء أعمال تعبيد طريق جبل الزاوية الرئيسي الواصل بين أريحا وكفرنبل في ريف إدلب
مبادرة “كيدزينيا” في حمص، تعليم الأطفال مهارات الحياة وتمكينهم معرفياً
