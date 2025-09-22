هيئة الرقابة والتفتيش تطلق منصة لتلقي شكاوي المواطنين

خطاب النصر لرئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية
المصرف التجاري السوري يعزز خدماته للمتقاعدين
اختبارات ‏دقيقة لمختلف المنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية بدمشق
العثور على مقبرة جماعية في منطقة مشروع فيلات الرواد السكني غرب مدينة دير الزور تعود لمجزرة ارتكبها النظام البائد
وزير الصحة من معرض دمشق الدولي: مشاركتنا تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين
