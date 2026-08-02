اختتام معرض”موتور شو 2026″.. أكثر من 358 ألف زائر وميثاق لحماية سائقي التوصيل

استكمال توزيع منحة البذار والأسمدة على المزارعين في ريف السويداء الغربي.
مشاركة واسعة في معرض المرأة العاملة في طرطوس لعرض منتجات يدوية وحرفية
جلسة حوارية لمديرية الإعلام في إدلب حول برنامج حملة “الوفاء لإدلب”
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