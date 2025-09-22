افتتاح مركز كفر تخاريم للرعاية الصحية الأولية في ريف إدلب بعد إعادة ترميمه وتجهيزه

فرق الدفاع المدني تواصل فتح طرقات في أحراج اللاذقية لمواجهة الحرائق
معرض في دمشق يوثق لافتات أهالي بلدة كفرنبل بريف إدلب أثناء الثورة السورية المباركة
انهيار مبنى قيد الإنشاء في منطقة عالم السحر بالقرب من ناحية الزربة بريف حلب الجنوبي
مشاهد من دخول صهريجي الغاز إلى محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني
كلمة وزير النقل السيد يعرب سليمان بدر خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
