ورشة عمل حول مقاومة المضادات الحيوية في وزارة الصحة السورية

دمشق-سانا

أقامت وزارة الصحة ورشة عمل حول مقاومة المضادات الحيوية (AMR)، مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأمراض المعدية، ومقاومة المضادات الحيوية، بحضور ممثلين عن مديريات المنشآت الصحية والشؤون الصيدلانية والمخابر.

وناقش المشاركون خلال الورشة التي عقدت في مبنى الوزارة اليوم واقع مقاومة المضادات الحيوية وآليات ترشيد استخدامها، والتحديات الرئيسة التي تواجه التعامل مع هذه القضية على المستوى الوطني.

ووضع المشاركون إطاراً إستراتيجياً لخطة وطنية تهدف إلى تعزيز الممارسات المثلى في استخدام المضادات الحيوية، وتحديد الأولويات والخطوات التنفيذية الأولى في هذا المجال.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة لتعزيز منظومة الصحة العامة، والارتقاء بالخدمات العلاجية والصيدلانية المقدمة للمواطنين.

