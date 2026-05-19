وصول 145 حاجاً من مصابي وزارة الدفاع إلى مكة ‏المكرمة لأداء مناسك الحج‎

مكة المكرمة-سانا‌‎

وصل 145 حاجاً من مصابي وزارة الدفاع السورية إلى ‏مكة المكرمة، لأداء مناسك الحج لهذا العام ضمن ‏مجموعة “أصحاب الهمم‎”.

وأوضح مدير مديرية شؤون الجرحى في وزارة الدفاع ‏السورية، حذيفة الشيخ سليمان، في تصريح لمراسل اليوم ‏الثلاثاء، أن مجموعة الحجاج تضم عدداً من الجرحى ‏والمصابين، بينهم مصابون بالشلل، وإصابات بصرية، ‏إضافة إلى إصابات بتر أطراف، مشيراً إلى أن هذه ‏الرحلة تأتي تقديراً لتضحياتهم وما قدموه من بذل ‏وعطاء‎.‎

وأشار المصابان نور الدين الحلبي وعادل محمد الصبيح، ‏في تصريح لمراسل سانا، إلى أن أداء مناسك الحج كان ‏حلماً راودهما لسنوات، معربين عن تقديرهما لهذه ‏المبادرة التي تجسد الاهتمام بالمصابين والجرحى ‏وتكريماً لتضحياتهم‎.‎

وأعرب الحلبي والصبيح عن سعادتهما الغامرة عقب ‏الوصول إلى مكة المكرمة، مشيدين بحسن التنظيم ‏والاستقبال الذي وفرته إدارة الحج والعمرة للحجاج منذ ‏لحظة وصولهم‎.‎

وتستمر أفواج الحجاج السوريين بالوصول إلى الأراضي ‏المقدسة في المملكة العربية السعودية منذ التاسع من شهر ‏أيار الجاري، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية وصحية ‏اتخذتها الجهات المعنية لتسهيل سفر الحجاج ورعايتهم‎.‎