وصول 145 حاجاً من مصابي وزارة الدفاع إلى مكة ‏المكرمة لأداء مناسك الحج‎

مكة المكرمة-سانا
وصل 145 حاجاً من مصابي وزارة الدفاع السورية إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك الحج لهذا العام ضمن مجموعة “أصحاب الهمم”.
وأوضح مدير مديرية شؤون الجرحى في وزارة الدفاع السورية، حذيفة الشيخ سليمان، في تصريح لمراسل اليوم الثلاثاء، أن مجموعة الحجاج تضم عدداً من الجرحى والمصابين، بينهم مصابون بالشلل، وإصابات بصرية، إضافة إلى إصابات بتر أطراف، مشيراً إلى أن هذه الرحلة تأتي تقديراً لتضحياتهم وما قدموه من بذل وعطاء.
وأشار المصابان نور الدين الحلبي وعادل محمد الصبيح، في تصريح لمراسل سانا، إلى أن أداء مناسك الحج كان حلماً راودهما لسنوات، معربين عن تقديرهما لهذه المبادرة التي تجسد الاهتمام بالمصابين والجرحى وتكريماً لتضحياتهم.
وأعرب الحلبي والصبيح عن سعادتهما الغامرة عقب الوصول إلى مكة المكرمة، مشيدين بحسن التنظيم والاستقبال الذي وفرته إدارة الحج والعمرة للحجاج منذ لحظة وصولهم.
وتستمر أفواج الحجاج السوريين بالوصول إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية منذ التاسع من شهر أيار الجاري، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية وصحية اتخذتها الجهات المعنية لتسهيل سفر الحجاج ورعايتهم.