اتحاد كرة القدم يوضح مستجدات الجلسة الاستثنائية للجمعية العمومية
مدارس سوريا تفتح أبوابها لـ 4 ملايين طالب وطالبة في أول عام دراسي بعد التحرير
محافظة حلب تنظم ورشة عمل بعنوان “التخطيط التشاركي لحلب وبناء المبادئ العمرانية “
تقديم الطعون بدمشق وريفها على عضوية الهيئات الناخبة لانتخابات مجلس الشعب
مديرية الأوقاف في اللاذقية تكرّم عدداً من حفظة القرآن الكريم
بالتزامن مع يوم النظافة العالمي.. حملة نظافة شاملة في طرطوس
حملة نظافة شاملة في القنيطرة بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
حملة لتنظيف المسجد العمري وساحة 18 آذار في درعا بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
