مديرية الأوقاف في اللاذقية تكرّم عدداً من حفظة القرآن الكريم

اليوم الأول لامتحانات الفصل الأول من العام الدراسي ‌‏2025-2024 ‏في جامعة اللاذقية
لحظة دخول قافلة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري إلى السويداء محملة بالمساعدات الطبية
نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان يبحث مع تجار وصناعيي حلب تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة المحلية
الأمل يتجدد في ريف دمشق مع انطلاق حملة “ريفنا بيستاهل”
افتتاح قسم العمليات الجراحية الخاصة بالأطفال في مشفى الأطفال بحلب
