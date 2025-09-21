باحث في مركز جسور للدراسات يتحدث عن الأثر المعنوي لحملة “ريفنا بيستاهل”

حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.. انتشار عناصر الأمن العام في شوارع حلب مع اقتراب عيد الفطر المبارك
العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين عدد من شهداء القوى الشرطية والأمنية بمدينة القرداحة
استمرار فعاليات الدوري التصنيفي لرجال كرة الطائرة
نقيب الاقتصاديين السوريين لـ سانا: خارطة اقتصادية جديدة تشهدها سوريا
سماء معرض دمشق الدولي ترصد الحكاية.. آلاف الزوار يملؤون الساحات في ثاني أيامه
