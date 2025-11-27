قبتان الجبل.. بداية الحكاية ونقطة العبور نحو الحرية
افتتاح قسم العينية في مشفى درعا الوطني بعد إعادة تأهيله وتزويده بالمعدات الحديثة
اجتماع محافظ اللاذقية مع وجهاء ولجان الأحياء لتعزيز السلم الأهلي
معرض الإبداع الطلابي في إزرع، ثلاثة أيام من الفن والابتكار في درعا
لقاء سانا مع الطفل فواز ابن الشهيد نعيم رحمة الذي افتتح التبرعات في حملة “رنكوس بتستاهل”
مدير منطقة التل يتحدث لمراسل سانا حول حملة “رنكوس بتستاهل”
افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي لبلدتي المليحة وزبدين بريف دمشق.
إعادة تأهيل قسم الإسعاف في مشفى طفس الوطني بدرعا
