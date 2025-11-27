قبتان الجبل.. بداية الحكاية ونقطة العبور نحو الحرية

مشروع لترميم أسواق مدينة سراقب في ريف إدلب يعيد الأمل للتجار والأهالي
تعزيزات لقوى الأمن الداخلي في طريقها إلى مدينة السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحم
مهجّرو كرناز يغادرون مخيّمات أطمة عائدين إلى ديارهم
كلمة وزير العدل السيد مظهر الويس خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
صحفيو دمشق ينظمون وقفة تنديداً باغتيال الاحتلال الإسرائيلي طاقم قناة الجزيرة العامل في
