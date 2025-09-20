الإعلامي موسى العمر لـ سانا: “ريفنا بيستاهل” رسالة للتعاون والتعاضد بين السوريين

وزير التعليم العالي يبحث في حلب واقع ومستقبل التعليم الجامعي في المحافظة
سفارات باكستان وجنوب أفريقيا والسودان حاضرة بقوة في معرض دمشق الدولي
“وجهتك الأكاديمية” ملتقى في جامعة دمشق لمساعدة الطلاب على اختيار تخصصهم الجامعي
حركة تجارية نشطة تشهدها أسواق مدينة حلب في أول رمضان بعد زوال النظام البائد
انطلاق مهرجان العودة إلى المدارس في مدينة الزبداني بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى