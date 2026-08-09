فعاليات ثقافية وترفيهية للأطفال والعائلة في مهرجان صيف سوريا 2026 في قلعة دمشق

ضمن جهود دعم التعليم في معرة النعمان بريف إدلب، افتتاح مدرسة مزارع علوش بعد ترميمها
مباراة ودية بين نادي بنش وشرطة حماة استعداداً لانطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
إجراء 400 عملية مجانية لإزالة الساد ضمن حملة “بصر 4” في مشفى اللاذقية الوطني
تصريح حاكم مصرف سوريا لمراسل سانا في فيينا حول مشاركة سوريا في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال
أهالي حماة يحتشدون في ساحة العاصي احتفالاً بذكرى النصر والتحرير
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