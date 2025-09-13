انطلاق المعسكر التحضيري الأول لمنتخب ناشئي سوريا تحت الـ 17 عاماً في إدلب

تصريح رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان لـ سانا حول المنتدى الاستثماري الس
افتتاح ثلاثة أقسام حيوية في المشفى الوطني باللاذقية بهدف الارتقاء بجودة الخدمات
خروج قافلة عائلات محتجزة في السويداء تحت إشراف الهلال الأحمر والدفاع المدني
آراء عدد من طلاب الشهادة الثانوية الفرع العلمي في دمشق حول مستوى الأسئلة في مادة الرياض
بحضور رسمي وشعبي.. مهرجان الفريز الأول في بداما وذلك بعد نجاح تجربة زراعته في ريف اللاذقية الشرقي وريف إدلب الغربي
